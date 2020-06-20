Elektrik faturasını ödeyemeyenlere taksit fırsatı

Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin’de Aksa Çoruh Elektrik; Malatya, Elâzığ, Bingöl ve Tunceli’de Aksa Fırat Elektrik markalarıyla toplam 9 il ve 102 ilçede yaklaşık 2,3 milyon aboneye elektrik tedarik hizmeti sunan Aksa Elektrik, Covid 19 salgını döneminde elektrik faturalarını ödeyemeyen aboneler için taksitli fatura ödeme kampanyası başlattı.

Aksa Elektrik kampanya kapsamında, 3 bin TL’ye kadar borcu olan abonelere 30 Haziran’a kadar başvuru yapmaları halinde 3 eşit taksite kadar kredi kartı olmadan ödeme imkânı sunuyor.

Toplam nüfusu 4 milyon olan Çoruh ve Fırat bölgelerinde elektrik tedarik hizmeti sunan Aksa Elektrik, salgın döneminde faturalarını ödeyemeyen abonelerine destek olmak amacıyla taksitle fatura ödeme kampanyası başlattı.

Temmuz ayından itibaren enerji sektöründe normalleşme sürecine girileceğinin, elektrik ve doğal gaz faturalarının tahsilatlarına başlanacağının açıklanması üzerine Aksa Elektrik, tüketicilerini mağdur etmemek amacıyla elektrik faturalarında 3 aya kadar taksit uygulaması başlattı.

Gecikme tutarı dahil 3 bin TL’ye kadar olan ve ikiden fazla ödenmemiş faturası bulunan aboneler, 30 Haziran’a kadar 444 9 186 numaralı Aksa Elektrik Çağrı Merkezi’ni arayarak veya en yakın Aksa Elektrik Müşteri Hizmet Merkezlerine giderek hem bilgi alabilecek hem de başvuru yaparak fatura taksitlendirme kampanyasından yararlanabilecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde müşterilerine yönelik birçok kolaylık sunan, her an yanlarında olan ve online işlemler vasıtasıyla hizmetini kesintisiz sürdüren Aksa Elektrik, 1 Temmuz 2020 itibarıyla normalleşme adımlarını atacak olan enerji sektöründe taksitli fatura ödeme kampanyası başlatarak abonelerinin yanında yer almaya devam edecek.