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Elektrik faturasına nasıl itiraz edilir? Elektrik faturası itirazı ne zaman yapılır?

Elektrik faturası itirazı adımları| Gelen elektrik faturasının miktarını doğru bulmayan ve konu hakkında itirazda bulunmak isteyenler bu işlemleri nasıl nereden yapabileceklerini araştırıyor. Peki, elektrik faturasına kaç günde itiraz edilir? Elektrik faturasına nasıl itiraz ediliyor?

Yeniakit Publisher
2021-02-20 12:51:00 -
Elektrik faturasına nasıl itiraz edilir? Elektrik faturası itirazı ne zaman yapılır?

Elektrik faturası itiraz etme | Tüketiciler kimi zaman gelen faturalarla ilgili sorunlar yaşayabiliyor. Vatandaşların gelen faturaya itiraz etme hakları bulunuyor. Peki, elektrik faturalarına nasıl nereden itiraz edilir?

Elektrik faturasına nasıl itiraz edilir? Elektrik faturası itirazı ne zaman yapılır?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, fatura tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde yazılı olarak yapılmayan ve başvuru tarihi itibarıyla en fazla 12 ay önceki fatura dönemine ait olan itirazlarda, başvuruyu takip eden 3 ay içinde Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılması veya EPİAŞ tarafından diğer hataların tespit edilmesi durumunda gerekli düzeltme işlemi gerçekleştirilecek.

Yapılan düzeltme piyasa katılımcısına yazılı olarak veya Piyasa Yönetim Sistemi üzerinden bildirilecek.

Fatura dönemine ait uzlaştırma bildirimlerine ya da faturalara geriye dönük itiraz süresi daha önce 6 ay olarak uygulanıyordu.

Elektrik faturanıza itiraz etmek için kimlik ve faturanızla anlaşmalı olduğunuz elektrik şirketi müşteri hizmetlerine başvurmalısınız. Başvurular dilekçe ya da mail yoluyla kabul ediliyor. Anlaşmalı olduğunuz şirketin web sitesinden itiraz formlarını doldurmanız da mümkün.

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