Elektrik faturası yardımı nasıl alınır 2019

2019 Elektrik fatura yardımları nereden nasıl alınır? Elektrik parası pardımı son dakika haberleri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği verileceğini geçen ay açıklamış, ilgili karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanmıştı. Elektrik parası alma şartları neler? Devlet tarafından muhtaç kişilere sağlanacak olan 80 TL destek yardımı için Sosyal Yardımlaşma Kurumu‘na elektrik faturası ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftalık yaptığı olağan toplantıda kredi kartı borcu olan kişilerden, ihtiyaç sahiplerinin elektrik faturası desteğine kadar birçok açıklama yaptı. Erdoğan Sosyal Yardımlardan faydalanan ailelere 80 TL elektrik faturası desteği verileceğini açıkladı. Elektrik desteğinin yanı sıra esnafa kredi desteği sağlanacağının da müjdesini verdi. Peki elektrik faturası desteği ödemesi nereden yapılacak? Detaylar haberimiz de.

Elektrik fatura yardımları nereden nasıl alınır?

İhtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği verilmesine ilişkin uygulamada ödemeler, hak sahiplerinin geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz etmesiyle PTT üzerinden yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağır ve kronik rahatsızlığı bulunan ve bu sebeple yaşamının geri kalanını cihaza bağlı olarak geçirmek durumunda olan hastaların 200 TL devlet desteğinden yararlanabileceğini açıkladı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’tan sevindirici müjde geldi.

200 TL’ye varan elektrik faturası yardımı

Hazırlanan yazılı açıklamaya göre yapılan açıklamada kronik rahatsızlıklardan dolayı bir cihaza bağlı olarak hayatını devam ettiren hastaların bulunduğu evlerin elektrik fatura bedelinin ödeneceğine dair çalışmaların sona erdiği belirtildi. Bu desteğin yanı sıra yardımın başladığı ilk ay bir defaya mahsus olmak üzere, destekten faydalanacak ailelerin evlerinde bulunan hastaların cihaza başlama tarihlerinden sonraki birikmiş elektrik borçlarının da ödeneceği bildirildi. Verilecek destek 3 farklı kategori olarak sağlanacaktır; Elektrik kesintilerine karşı cihaz desteği, Elektrik tüketim desteği (200 TL’ye varan fatura yardımı), Hastanın cihaza bağlandığı tarihten sonraki birikmiş borçların ödenmesi destekleri sağlanacaktır.

Hangi aileye ne kadar elektrik desteği yapılacak?

PTT AŞ’den yapılan açıklamaya göre, PTT ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, sosyal yardım ödemesi alan hak sahiplerine elektrik tüketim desteği verilmesi amacıyla çalışma yürütüldü. Elektrik tüketim desteği programından faydalanmak için hak sahibinin Türk vatandaşı olması, düzenli yardım alması şartı aranacak. Söz konusu programdan faydalanacak hak sahibinin, PTT’ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz etmesi yeterli olacak.

5 bine yakın PTT iş yerinden yapılacak ödemelerde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenen elektrik tüketim desteği kadar tutar faturadan düşülecek. Geçmiş dönemlerde yararlanılmaması koşuluyla geçmişe yönelik üç dönem boyunca ödeme yapılabilecek. Elektrik tüketim desteği tutarı, hak sahibi adına her ay 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat, 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat, 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat, 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat karşılığı kadar olacak.