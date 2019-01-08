Elektrik faturalarını devlet mi ödeyecek?

Son günlerde kaçak elektrik kullanımı sıklıklı haber bültenlerine yer almakta. Hükümet elektrik tüketiminde son dakika müjdesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yaklaşık 2,5 milyonun üzerindeki hanede her ay ortalama 80 TL'lik elektrik faturasını devlet karşılayacak.” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında son dakika önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 150 KiloWatt saate kadar elektrik tüketimini devletin karşılayacağını söyledi. İşte Başkan Erdoğan’ın elektrik tüketimine ilişkin yaptığı o konuşması: “Bütçe disiplininden, tasarruflardan taviz vermeden bu yolu yürüyeceğiz. Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 KiloWatt saate kadar elektrik tüketimini devlet olarak biz üstleniyoruz. Yaklaşık 2,5 milyonun üzerindeki hanede her ay ortalama 80 TL'lik elektrik faturasını devlet karşılayacak.”