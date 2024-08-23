Elektrik faturalarında büyük değişiklik! Büyük cezalar geliyor

Milli Akıllı Sayaç Sistemi geliyor ve konut ya da dükkanlardaki elektrik sistemlerini köklü bir şekilde değiştirmeye hazırlanıyor.

Türkiye'de elektrik aboneliğiyle ilgili önemli bir yenilik devreye alındı. 1 Ocak 2024 itibarıyla uygulamaya alınan Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS), elektrik tüketim verilerini cep telefonları üzerinden takip edilebilmesini sağlıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından tasarlanan bu sistem, akıllı sayaçlar ve merkezi yazılım arasında iki yönlü haberleşme sağlayarak veri doğruluğunu ve güvenliğini artırıyor.

MASS sistemi, modemlerden haberleşme yazılımlarına ve kullanıcı mobil uygulamalarına kadar geniş bir teknoloji yelpazesini kapsıyor. Bu sistem sayesinde, elektrik dağıtım sistemine bağlı sayaçların verileri daha hızlı ve doğru bir şekilde toplanabiliyor.

YIL SONUNA KADAR DEĞİŞTİRMEK ZORUNLU

Ancak, mevcut sayaçların akıllı sayaçlarla değiştirilmesi ve gerekli altyapının kurulumu gibi konular, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin sorumluluğunda. Yıl sonuna kadar bu değişikliklerin yapılması zorunlu.

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ), akıllı sayaçların geçmiş verilerini de içerecek şekilde takip edilebilmesini sağlayacak mobil uygulamanın geliştirilmesi için çalışmalara başladı. Bu uygulamanın 1 Temmuz 2025 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor.

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Elektrik dağıtım şirketleri, bu yeni uygulamanın düzgün çalışabilmesi için gerekli verileri EPİAŞ’a sağlaması gereken altyapıyı aynı tarihe kadar oluşturmak zorunda. Yani, 1 Temmuz 2025’e kadar bu veri altyapısının hazır olması gerekiyor.

Ayrıca, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) de, merkezi haberleşme yazılımı ile ilgili teknik şartnamesini 1 Ocak 2025 tarihine kadar yayımlayacak.

Bu yeniliklerle birlikte, elektrik faturalarında büyük değişiklikler yaşanacak ve uygulamayı yerine getirmeyenlere 10 bin lira ceza uygulanabilecek.