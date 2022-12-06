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Yerel Elektrik direklerine dadanan fareler hapsi boyladı
Yerel

Elektrik direklerine dadanan fareler hapsi boyladı

Aksaray’da elektrik direklerinden elektrik kablolarını çalan 5 şüpheli polisin operasyonuyla suçüstü yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 15:01:00 -
Elektrik direklerine dadanan fareler hapsi boyladı

Olay, Yeni Sanayi Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan elektrik direklerindeki kablolar 5 şahıs tarafından kesilerek çalındı.

Mahallede elektrik kesintisi ve ihbarlar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri bölgede tarama yaptı.

Yapılan taramada elektrik tel ve kablolarını kesip araca yüklemeye çalışan D.S.(26), M.S.(23), M.K.(35), A.Y.(29) ve C.S.(29) isimli 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların kamyonetle hırsızlık anları bir binanın güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

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