Elektrik direğine çarptı! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
İzmir’de acı bir kaza daha yaşandı. Serhat Devrim Çağıl (23) idaresindeki 35 CMR 810 plakalı motosiklet, Yalı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle sürücü yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kontrollerde Çağıl'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Gencin cansız bedeni incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.