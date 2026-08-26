Elektrik direğinde çalışırken akıma kapıldı! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Niğde’nin Sazlıca beldesinde bir madencilik firmasına ait elektrik direğinde onarım yapan 18 yaşındaki S.C.A., akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
Niğde’de elektrik direğinde yürütülen onarım çalışması faciayla sonuçlandı.Edinilen bilgilere göre olay, Sazlıca beldesinde bir madencilik firmasına ait elektrik direklerinde yürütülen onarım çalışması sırasında meydana geldi. Direğe çıkan S.C.A., çalışma yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. S.C.A.'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.