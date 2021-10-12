Elektrik depolama tesisleri için başvurular 21 Ekim’de başlayacak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik üretim santralleri, tüketim tesisleri veya bunlardan bağımsız olarak kurulacak elektrik depolama tesisleri için ilk başvuruların 21 Ekim itibarıyla alınmaya başlanacağını bildirdi.
Yılmaz, Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 09 Mayıs’ta yürürlüğe girdikten sonra mevzuat gereği Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin 21 Eylül’de teknik kriterleri ilan ettiğini hatırlattı. Mevzuatların da Resmi Gazete’de yayımlandığını anımsatan Yılmaz, “Depolama yönetmeliğinin etkin işleyebilmesi için Elektrik Piyasasında Lisans Yönetmeliği ile diğer mevzuatlarda depolamaya ilişkin hükümler ekledik. Bu kapsamda lisans sahibi şirketler veya lisans almak isteyen şirketler depolama sistemlerini projelerine eklerken bir sıkıntı yaşamayacaklar” dedi.