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Yerel Elektrik çarpması sonucu denize düşüp can veren adamın son sözleri kahretti
Yerel

Elektrik çarpması sonucu denize düşüp can veren adamın son sözleri kahretti

Antalya'da bir teknenin bakım işini yaptığı sırada denize düşen Ahmet Diremsiz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diremsiz'in son sözlerinin ise, İngilizce'de "Bana yardım et" anlamına gelen "Help me" olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 17:32:00 - 2022-08-03 17:37:23

Alanya ilçesi İskele bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ahmet Diremsiz bir teknenin bakım işlerini yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Elektrik çarpmasıyla dengesini kaybeden Diremsiz, denize düştü. Tekne sahibinin yardım çağrısına çevredeki vatandaşlar tarafından Diremsiz sudan çıkarıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN CAN VERDİ

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Ahmet Diremsiz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Diremsiz'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"KURTARDIĞIMIZDA ÇOK AZ NEFES ALIYORDU"

Boğulma tehlikesi yaşayan Diremsiz'i kurtaranlardan biri olan Ali Beslenmeli, "Bir ses geldi, önce anlam veremedik. Daha sonra bir adamın 'Help me, help me' diyerek yardım istemesi üzerine koştuk, geldik. Bir baktık, teknenin arkasında kolunda yakalamış. Yardımcı olduk, çekip çıkardık. Ambulansa aldılar. Anlamadık, elektrik mi çarpmış, çözemedik. Durumu baygındı, çok zor nefes alıp veriyordu. Nabzı çok zayıftı" dedi.

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