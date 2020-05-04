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Aktüel

Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı

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Yeniakit Publisher
2020-05-04 01:28:17 -
Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, beton direkte arızaya bakan enerji nakil şirketi çalışanı, yüksek voltaja kapılarak kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti


Alınan bilgiye göre Marmaris- İçmeler yol güzergâhında yapılan bakım çalışmaları sırasında elektrik dağıtım şirketinin bakım amaçlı işlerini yapan taşeron firma çalışanı B.A (28) yüksek elektrik akımına kapılarak direkten yere düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale ardından şahsı hastaneye kaldırdı. Sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz işçi kurtulamadı.


Elektrik dağıtım şirketinin bakım amaçlı işlerini yapan taşeron firma çalışanı 1992-Bitlis doğumlu B.A’nın cenazesi memleketine gönderilmek üzere hastanenin morgunda bekletiliyor.


Olay ile ilgili soruşturma ve inceleme Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ediyor.

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