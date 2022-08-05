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Aktüel Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Aktüel

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Adıyaman'da bir inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 23:31:00 -
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Adıyaman'da bir inşaatta elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Altınşehir Mahallesi'ndeki bir inşaatta işçi Rıfat Arslan çalışma sırasında elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Arslan'ın cesedi otopsisi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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