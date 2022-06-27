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Aktüel Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Aktüel

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 00:26:00 -
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Karalar Mahallesi'nde elektrik direğinde çalışma yapan 31 yaşındaki Habip Karalarlı akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elektrik direğinde asılı kalan Karalarlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Karalarlı'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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