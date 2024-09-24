  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ahmet Hakan’dan çarpıcı Acun Ilıcalı-Ali Koç iddiası! "Yazın bir kenara" deyip açıkladı

Baykar’a sızamayan İsrail çıldırdı! Gizli planları suya düştü

Türkiye'den büyük başarı! Her 4 paketten birisinde Türk üreticilerin imzası var

5 yıl erken emekli olacaklar! O meslekte çalışanlar gün sayıyor

Türkiye'nin hamlesi ABD'yi karıştırdı: Senatörler ikiye bölündü!

Mourinho yolcu! Ali Koç'tan son dakika İsmail Kartal bombası

Yusuf Kaplan’ın Yusuf Ziya Gümüşel paylaşımı gündem oldu! “Allah hepimizin belasını verecek”

Altın fiyatları 4'lü destekle rekor kırdı! 24 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Polisi öldüren caninin adliyeye götürüldüğü anlar

15 yıllık şeytani plan deşifre oldu! İsrail, cihazlarımızı patlatmak için uykumuzda bile çalışmış
Yerel Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Yerel

Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinin Alacahan (Cengeriş) Mahallesi'nde yaşayan ve Beton mikseri şoförü olarak çalışan Ömer Alper, Gökçeler köyünde bir inşaatta beton dökme işleri sırasında elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinin Alacahan (Cengeriş) Mahallesi'nde Gersut bölgesinde dün Ömer Alper, gece saatlerinde beton dökmek için mikserinden indi. Elektrik direği sökülme işlemi sırasında açıkta bırakılan kablolara temas eden Alper, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ömer Alper'in annesi ve babasının daha önce vefat ettiğini, kardeşi Yaşar Alper'in ise geçen yıl intihar ettiğini belirterek yaşadıkları acıyı dile getirdiler. Alper'in elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmesi çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.

 Merhumun cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Şiran Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, doğduğu topraklar olan Alacahan Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek.

TOGG’dan sonra da durmak yok! Hem Yerli hem elektrikli hem de ucuz
TOGG’dan sonra da durmak yok! Hem Yerli hem elektrikli hem de ucuz

Teknoloji

TOGG’dan sonra da durmak yok! Hem Yerli hem elektrikli hem de ucuz

Zengine indirim yok! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem
Zengine indirim yok! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Ekonomi

Zengine indirim yok! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Karsan e-JEST'ler Santa Maria'nın da ilk elektrikli minibüsü oldu
Karsan e-JEST'ler Santa Maria'nın da ilk elektrikli minibüsü oldu

Otomotiv

Karsan e-JEST'ler Santa Maria'nın da ilk elektrikli minibüsü oldu

OSD Başkanı Eroldu’dan elektrikli araçlarla ilgili tebliğe yönelik açıklama
OSD Başkanı Eroldu’dan elektrikli araçlarla ilgili tebliğe yönelik açıklama

Kobi

OSD Başkanı Eroldu’dan elektrikli araçlarla ilgili tebliğe yönelik açıklama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23