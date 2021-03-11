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Yerel Elektrik akımına kapılan çocuk kurtarılamadı
Yerel

Elektrik akımına kapılan çocuk kurtarılamadı

Amasya'da elektrik akımına kapılan 12 yaşındaki Metehan hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 15:33:00 -
Elektrik akımına kapılan çocuk kurtarılamadı

Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Suluova ilçesi, Şeker Mahallesi’ndeki evlerinde odasında elektrik kablolarıyla oyun oynayan Metehan Coşkun bir süre sonra annesi tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. Eve gelen 112 acil sağlık ekiplerinin incelemesinde elektrik akımına kapıldığı belirlenen Coşkun, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öğrenim gördüğü Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulu’nun başarılı öğrencileri arasında gösterilen Coşkun, Nusratiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Bir fırında çalışan baba Kenan Coşkun ve ev hanımı anne Gülefer Coşkun’un üzüntüsü yürekleri burktu.

Çiftin bir kız çocuklarının da bulunduğu öğrenildi.

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