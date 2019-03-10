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Elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki kız kurtarılamadı

Gaziantep'te elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki A.T. hayatını kaybetti.

10 Mart 2019 Pazar 12:52
Elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki kız kurtarılamadı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki A.T. hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Ünaldı kırsal mahallesinde yaşayan 14 yaşındaki A.T. evlerinin ahırında bulunduğu sırada elektrik akımına kapıldı. Durumun fark edilmesinin ardından hastaneye kaldıran talihsiz kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden 14 yaşındaki kızın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 12:52
  1. Gaziantep
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