Önceki elektrik aboneliği nasıl iptal edilir? Elektrik aboneliği için gerekli belgeler, elektrik güvence bedelini geri nasıl alınır? Faturanızdaki başlıklar ne anlama geliyor? Elektrik aboneliği üzerine nasıl alınır? Taşınırken elektrik faturasını üzerine alma işlemleri konusunda bu yazıdan yararlanabilirsiniz. İlk olarak, en kısa zamanda, bir elektrik şirketini başvurup yeni eviniz için kendi adınıza elektrik sözleşmesi yapmalısınız.

Elektrik kesikse, bir yetkilinin sayacınızı açması gerekmektedir. Kendi adınıza sözleşmeyi ne kadar hızlı yaparsanız elektriğiniz o kadar hızlı açılır. İmar alanı içinde, en fazla 2 iş günü içinde açılması gerekir.

Elektrik açıksa, usulsüz kullanım yapmamak için, elektrik sözleşmesi yaparak faturayı kendi adınıza ödemeye başlamalısınız. Başkası adına ödeme yaptığınız tespit edilirse elektriğiniz kesilir ve açtırmak için ceza ödemeniz gerekir.

Elektrik aboneliği için gerekli belgeler neler?

Eviniz için

Nüfus cüzdanı

Mülkiyet belirten bir belge (tapu, kira sözleşmesi, lojman tahsis belgesi vb.)

Varsa kullanım yerinin abone ya da tesisat numarası (eski bir fatura)

Kiracılar için,

Mülk sahibinin adı ve soyadı

Mülk sahibi tüzel kişiyse (şirket) vergi numarası, ad, soyad ve ünvan bilgilerini beyan etmesi gerekir.

Zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi

Banka hesabınıza ait IBAN

Elektrik faturası için nereye başvurulur?

Elektrik başvurusu için gerekli belgeleri önceden hazırlarsanız işlemleriniz hızlanacaktır. Bu belgelerle beraber perakende satış şirketinin müşteri merkezine başvurursanız talebiniz hemen işleme alınacaktır. Bazı belgeler yerel elektrik şirketine göre değişiklik gösterse de genel olarak benzer belgeler talep edilmektedir.

önceki elektrik aboneliği nasıl iptal edilir?

Eski evinizden çıktığınızda elektrik satış sözleşmenizi iptal etmeniz gereklidir. Aboneliği sonlandırmak için, elektrik tedarik şirketine başvurur başvurmaz elektrik enerjinizin kesilmez. Elektrik tedarikçisine yazılı başvuruda bulunmanız gereklidir. Bu başvuruda, sözleşmeyi sona erdirmek istediğiniz tarihi belirtmelisiniz. Tarih belirtilmezse elektrik enerjisi en geç 3 iş günü içerisinde kesilecektir. İptal başvurunuzu alan satış şirketi, dağıtım şirketini bilgilendirir. Dağıtım şirketi, sayaç değerlerini okumak üzere kullanım yerine gider ve o yerin enerjisini keser. Okunan sayaç değerleri, perakende satış şirketine bildirilir. Sonlandırma talep edilen tarihten sonraki kullanımlar tüketicinin faturasına yansıtılmaz.

Faturanızdaki başlıklar ne anlama geliyor?

Hesap Numarası

Sözleşme sırasında müşteriye enerji kullandığı tesisat için tanımlanan abonelik numarası.

Müşteri No

Birden fazla tesisatı bulunan ve tesisatların birleştirildiği, müşteriye özel numara.

Tüketici Sınıfı

Tip1: Serbest olmayan tüketici, Tip2: İkili anlaşma ile elektrik alan serbest tüketici, Tip3: Son kaynak tarifelerinden elektrik alan serbest tüketici.

Hizmet Noktası

Dağıtım Şirketi tarafından, her bir tüketim noktası için hizmetin yürütüldüğü tesisat numarasını ifade eder.

İlk Okuma Tarihi

İlgili fatura için hesaplanan dönem tüketiminin başlangıç tarihi.

Son Okuma Tarihi

İlgili fatura için hesaplanan dönem tüketiminin bitiş tarihi.

BTV (Belediye Tüketim Vergisi)

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği, müşterinin abonelik bölgesi içerisinde hizmet veren belediye için aktif enerji üzerinden hesaplanan tarife grubuna göre alınan vergi bedelidir.