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Elektriğe yüzde 15 zam geliyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 1 Temmuz itibarıyla elektriğe yüzde 15 zam yapılacağı belirtildi.

28 Haziran 2019 Cuma 12:16
Elektriğe yüzde 15 zam geliyor

EPDK'den yapılan açıklamada, söz konusu fiyat artışında bir önceki tarife dönemine göre Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) toptan satış tarifeleri ile görevli tedarik şirketlerinin EÜAŞ harici alımlarına ilişkin maliyeti oluşturan piyasa takas fiyatlarındaki artışların en önemli etken olduğu kaydedildi.

Yüzde 15 zam

Açıklamada, "1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dahil yüzde 15 artış yapılmıştır. Bu kapsamda 1 Temmuz itibariyle mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 61,8 lira ödenecektir." ifadesi kullanıldı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:16
  1. EPDK
  2. elektrik zam

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  • orhan akboğaorhan akboğa10 dk önce
    Aman ha vatandaşın hayatını kolaylaştırmayın zorlaştırın zam üstüne zam yapın. Yahu memleketin çivisini çıkardınız be! Elektrik özel şirketlere peşkeş çekilmiş. O kapitalist vicdansızlar da vatandaşın ensesinde boza pişiriyor. Denetleme yok teftiş yok hesap soran yok. Dediğim dedik yaklaşımı zulüm sistemidir. Zulm ile abad olunamayacağını en iyi bu iktidar bilir. Aklınızı başınıza alın arkanızdaki en büyük güç ve destek olan halkı sermayedarlara sermaye yapmayın. Halkı küstürmeyin ve de ezdirmeyin...

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