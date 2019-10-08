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Elektriğe yılsonuna kadar zam yok

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikte yılsonuna kadar yeni bir zammın olmayacağını açıkladı.

08 Ekim 2019 Salı 10:50
Elektriğe yılsonuna kadar zam yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bu yıl “Geleceği İnşa Etmek” temasıyla 10’uncusu düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi’nde yılsonuna kadar yeni bir zammın olmayacağını söyledi.

Elektrikte üst üste yapılan zamları değerlendiren Yılmaz enerji zamlarını yaparken maliyetleri dikkate aldıklarını söyledi. Yılmaz “Elektriğin maliyetinin altında satışları beklemek doğru değil” dedi. Bu sene başka zam olmayacağını belirten Yılmaz “Son çeyreğin tarifesini yapmış olduk, bu sene elektrikte başka herhangi bir zam söz konusu değil”  ifadelerini kullandı. Yılmaz, elektrik piyasasında 2020 itibariyle başlayacak yeni tarife dönemine ilişkin olarak ise, “Yeni tarife döneminde bizim şirketlerimize birtakım bonuslarımız olacak. Tüketici senden memnunsa senin kazancın çok olacak. Yani karşındaki müşteri senden memnun olacak. Müşteri senden memnun değilse kazanmayacaksın, memnunsa kazanacaksın” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 10:50
  1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz
  2. Türkiye Enerji Zirvesi
  3. enerji zamları
  4. elektriğe zam
  5. elektrik fiyatlarına zam

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