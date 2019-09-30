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Elektriğe bir zam daha! 3 ay için ikinci kez yapıldı

Elektriğe yarından geçerli olmak üzere zam yapıldı. EPDK'nın bugün saat 13'te gerçekleşen zirvesi sonrasında zam kararı çıktı. Buna göre, elektrik fiyatları konut, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14.90 zamlanacak. Toptan elektrikte fiyat ise yüzde 70 artışla 20.5 kuruşla 35 kuruşa çıkacak. Fiyatlar, olağanüstü bir gelişme olmazsa yıl sonuna kadar yürürlükte kalacak.

30 Eylül 2019 Pazartesi 19:16
Elektriğe bir zam daha! 3 ay için ikinci kez yapıldı

Elektrik fiyatı, EPDK'nın bugün saat 13'te yaptığı toplantının ardından zamlandı. Maliyet artışlarının değerlendirildiği toplantıda 1 Ekim itibarıyla elektrik fiyatının konut, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14.90 artmasına karar verildi.

Yeni tarifenin, olağanüstü bir gelişme olmadığı takdirde 31 aralık 2019 tarihine kadar olan 3 aylık dönemde geçerli olması bekleniyor.

Elektriğe, en son 1 Temmuz’dan geçerli yüzde 15 zam yapılmıştı. EÜAŞ’ın, elektrik dağıtım ve perakende şirketlerine ikili anlaşmalarla sattığı, “toptan” olarak tanımlanan elektriğin birim fiyatı da 20.5 kuruşa yükseltilmişti. Yeni tarifede toptan elektrik fiyatları da 35 kuruşa yükseldi. Böylelikle toptan elektrikte artış 70 oldu.

Kaynak: Habertürk

 

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 19:16
  1. EPDK
  2. EÜAŞ
  3. elektrik fiyatı
  4. elektriğe zam

YORUM YAZ

  • Meçhul Meçhul 9 dk önce
    Yav yazık degilmi bu asgari ücretle çalışana yaptığınız zammın daha fazlasını cebinden alıyorsunuz insanların bu gidiş nereye
  • İşsiz İşsiz 13 dk önce
    Eyooo, çokh mutluyugh, Türkiye uçayyoğh, yeni sistem çokh mubarekh, bollukh, berekat yağıyyooh.
  • Kenan Yördan Kenan Yördan 31 dk önce
    Hayırlı olsun (!)
  • ZaferZafer37 dk önce
    Eniştenin her konuşmasından sonra zam geliyor uğursuz adam

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