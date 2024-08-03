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Yerel Elektriğe bir kurban daha: 16 yaşındaki çocuk korkunç şekilde can verdi!
Yerel

Elektriğe bir kurban daha: 16 yaşındaki çocuk korkunç şekilde can verdi!

Yeniakit Publisher
2024-08-03 14:11:00 -
Elektriğe bir kurban daha: 16 yaşındaki çocuk korkunç şekilde can verdi!

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde inşaat halindeki evlerinin bahçesinde sulama yapan 16 yaşındaki Batuhan Vahap Akbaş, elektrik akımına kapılarak korkunç şekilde can verdi.

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Aliçeri Mahallesi’nde meydana geldi.

Batuhan Vahap Akbaş, babası Ferhat Akbaş ile yeni yaptırdıkları evin betonuna su tutarken üstten geçen elektrik teline temas edince akıma kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Batuhan Vahap Akbaş doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Batuhan Vahap Akbaş'ın cenazesi otopsi için Malatya Adli Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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