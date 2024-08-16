  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Elebaşılığını Sadettin Pahsa'nın yaptığı organize suç örgütü çökertildi
Gündem

Elebaşılığını Sadettin Pahsa'nın yaptığı organize suç örgütü çökertildi

Yeniakit Publisher
2024-08-16 08:41:00 -
Elebaşılığını Sadettin Pahsa'nın yaptığı organize suç örgütü çökertildi

Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen “KUYU-18” operasyonlarında; elebaşılığını Sadettin Pahsa'nın yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen "Kuyu-18" operasyonlarında elebaşılığını Sadettin Pahsa'nın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Bursa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Bursa ve İstanbul'da "Kuyu-18" operasyonları düzenlendiğini belirten Yerlikaya, elebaşılığını Sadettin Pahsa'nın yaptığı organize suç örgütü çökertildiğini, Pahsa dahil olmak üzere örgüt üyesi 12 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, kendilerine haraç vermeyen iş insanlarını darp ve tehdit ettikleri, iş yerlerini kurşunladıkları, sözde mahkeme kurup şahıslar arasındaki alacak verecek konularına dahil olarak haksız menfaat temin ettikleri ve yağma yoluyla insanların taşınmazlarını ele geçirdiklerinin tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, 12 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildiği bilgisini verdi.

Yerlikaya, operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaşarak, polis ekiplerini tebrik etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Malatya'daki uyuşturucu operasyonu
Malatya'daki uyuşturucu operasyonu

Yerel

Malatya'daki uyuşturucu operasyonu

Bursa'da tefeci operasyonu : 34 kişi gözaltında!
Bursa'da tefeci operasyonu : 34 kişi gözaltında!

Gündem

Bursa'da tefeci operasyonu : 34 kişi gözaltında!

İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı
İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı

Gündem

İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı

Nedim Şener’e Mit görünümlü operasyon
Nedim Şener’e Mit görünümlü operasyon

Gündem

Nedim Şener’e Mit görünümlü operasyon

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23