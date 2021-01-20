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Sağlık Eldiven alerjisi nedir? Belirtileri nelerdir?
Sağlık

Eldiven alerjisi nedir? Belirtileri nelerdir?

Koronavirüsün hayatımıza girmesi ile maske gibi eldiven kullanımı da yaygınlaştı. Tabi buna paralel olarak bazı alerji türleri de ortaya çıktı. Bunlardan biri de eldiven alerjisi. Peki eldiven alerjisi nedir? Belirtileri nasıl fark edilir?

Yeniakit Publisher
2021-01-20 17:05:00 -
Eldiven alerjisi nedir? Belirtileri nelerdir?

Yoğun eldiven kullanımı ile derice tahriş edici kontakt dermatit ve kontakt ürtiker, dahil olmak üzere birçok ters cilt reaksiyonu bildirilmiştir. Lateks 40 binden fazla endüstri ürününde bulunur. Popüler yiyeceklerde bile benzer proteinler bulunur. Eldiven alerjisi daha çok irritasyona bağlı gelişebilmekle birlikte içinde bulunan latekse karşı alerji nedeniyle de gelişebilmektedir.

Eldiven alerjisi nasıl teşhis edilir?

Alerji olabileceğini düşünen kişilerde, balonlara, eldivenlere, baryum lavmanına ve diğer lateks cihazlara karşı kapsamlı bir alerjik reaksiyon öyküsü alınmalıdır. Tanıda altın standart, elde alerji belirtileri olan hastalarda deri-prick testi (alerji deri testi) ve ciddi alerjik reaksiyon yaşayanlarda kanda latekse özgü IgE antikor değerlendirmesidir. Bununla birlikte eldiven uygulama testi ve yama testi alternatif tanı testleridir.

Eldiven alırken nelere dikkat edilmeli?

Eldiveni satın aldığınız mecranın güvenilir olmasına, Anti alerjik olmasına.

Protein alerjisi olanların (lateks maddesi protein ihtiva eder) protein oranı düşük olan lateks eldivenler tercih ediyor olmasına,

Vitril ve nitril maddelerden üretilen lateks eldivenlerinin alerjisi olanların tercih etmemesine,

Satın aldığınız eldivenin bilek kısmınızı tam kavramasına, gevşek ya da çok dar olmamasına,

Ürünün sıvı madde geçirmeme özelliğinin olmasına,

Kendinize en doğru bedende satın alım yapılmasına dikkat edilmelidir.

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