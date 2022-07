Elden et kokusu nasıl çıkar? Et kokusu nasıl geçer?

Et kokusu kurbanlık kokusu elden nasıl çıkar? Kurban kesimi, et parçalama ve doğrama işlemleri sırasında eldiven kullanılmadığında çiğ et kokusu ellere sinebiliyor. Et kokusunu çıkartmak ise bir hayli güç olabiliyor. Bu sebeple et kokusunun elden nasıl çıkarılabileceği merak ediliyor. Peki, ele sinen et kokusu nasıl çıkar?