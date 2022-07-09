Elden et kokusu nasıl çıkar? Et kokusu nasıl geçer?

Kurban bayramı sebebiyle milyonlar dini görevlerini yerine getiriyor. Kurban kesimi ve et doğrama işlemlerinde eldiven kullanılmaması durumunda ellere çiğ et kokusu sinebiliyor. Peki, ele sinen et kokusu nasıl neyle çıkabilir?

Elden et kokusu nasıl çıkar?

Ellerinize et kokusu sindiyse bir adet limon işinizi fazlasıyla görecektir. Limonu ikiye kesin. İkiye böldüğünüz limonlarla her iki elinizi de birkaç dakika ovalayın. Limonun ardından ılık suyla elinizi yıkadığınızda kokudan sarınmış olacağınızı fark edeceksiniz.

Sirke yalnızca salatalara lezzet katmakla kalmaz ev temizliğinden, kişisel temizliğe kadar pek çok alanda kullanılır. Elinize birkaç damla sirke damlatın ve bir miktar karbonat alın. Karışımla evinizi iyice ovalayın. Birkaç dakikanın sonunda ellerinizi ılık su ve sabunla yıkayın.

Siyah çay, et kokusuyla savaşma konusunda birebirdir. Elinize önceden demlediğiniz ve soğumuş çaydan bir miktar alın. Elinizi çayla ovalayın. Ardından elinizi yıkanı. Bu yöntemle hızla et kokusundan kurtulmuş olursunuz.

Diş macunu, hanımlar tarafından mutfakta sıklıkla kullanılan ürünler arasında yer alıyor. Çaydanlık parlatmaktan lavabo ovmaya kadar kullanılan diş macunu ile et kokusuna da son verebilirsiniz. Elinize bir miktar diş macunu alın ve ovalayın. Ardından elinizi ılık su ve sabunla yıkayın.