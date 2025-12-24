Ankara’da düşen jetin enkazı 3 kilometrekarelik alana dağıldı
Ankara Esenboğa'dan kalkan Libya heyetini taşıyan özel bir jet Haymana civarında düşmüş ve jetteki heyetin tamamı hayatını kaybetmişti. Öte yandan düşen jetin enkazı 3 kilometrekarelik alana dağıldığı gözlendi.
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jetin enkazında arama tarama faaliyeti sabahın ilk ışıklarıyla yoğunlaştı.
Gece boyunca yoğun yağış ve sise rağmen devam eden arama tarama faaliyeti, günün ilk ışıklarıyla hızlandı.
Uçağın düştüğü alanı güvenlik çemberine alan jandarma ekipleri, sivillerin bölgeye geçişine izin vermiyor.
Alanın balçık oluşu nedeniyle bölgeye paletli ambulanslar sevk edildi.
Yetkililer, AFAD tarafından kurulan mobil koordinasyon merkezinden çalışmaları takip ediyor.
Bu arada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmayla ilgili görevlendirilen 4 cumhuriyet savcısı da çalışmalara katılıyor.
Öte yandan Haymana’da düşen jetin enkazı 3 kilometrekarelik alana dağıldığına dair görüntülerde yayınlandı.