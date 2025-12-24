  • İSTANBUL
Spor
9
Yeniakit Publisher
Türkiye'de tutunamamıştı ve gitmişti şimdi ise gelecek mi gerçekten? Galatasaray'dan beklenmedik transfer!

Emrah Savcı Giriş Tarihi:
Türkiye'de tutunamamıştı ve gitmişti şimdi ise gelecek mi gerçekten? Galatasaray'dan beklenmedik transfer!

Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda başarı yakalamak isteyen Galatasaray, ocak ayında iddialı takviyeler yapmaya hazırlanıyor. Ara transfer dönemi öncesi flaş isimlerle temas halinde olan Cimbom'dan şaşırtan bir hamle geldi. Sarı kırmızılıların, eski oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

#1
Foto - Türkiye'de tutunamamıştı ve gitmişti şimdi ise gelecek mi gerçekten? Galatasaray'dan beklenmedik transfer!

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

#2
Foto - Türkiye'de tutunamamıştı ve gitmişti şimdi ise gelecek mi gerçekten? Galatasaray'dan beklenmedik transfer!

Son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Cimbom, üst üste 4. şampiyonluğuna ulaşmak için kolları sıvadı.

#3
Foto - Türkiye'de tutunamamıştı ve gitmişti şimdi ise gelecek mi gerçekten? Galatasaray'dan beklenmedik transfer!

Sarı kırmızılıların ocak ayında eksik bölgelere gereken takviyeleri yaparak kadrosunu güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

#4
Foto - Türkiye'de tutunamamıştı ve gitmişti şimdi ise gelecek mi gerçekten? Galatasaray'dan beklenmedik transfer!

Galatasaray'ın, altyapısından çıkan eski futbolcusu için flaş bir şekilde devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar...

#5
Foto - Türkiye'de tutunamamıştı ve gitmişti şimdi ise gelecek mi gerçekten? Galatasaray'dan beklenmedik transfer!

Galatasaray savunmadaki alternatifleri artırmak için harekete geçerken, sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen ve şu anda Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak'ın transfer gündemine alındığı iddia edildi. Ancak Ozan için yönetimin devre arası mı yoksa sezon sonunda mı hamle yapacağı netleşmedi.

#6
Foto - Türkiye'de tutunamamıştı ve gitmişti şimdi ise gelecek mi gerçekten? Galatasaray'dan beklenmedik transfer!

25 yaşındaki savunmacının Hoffenheim ile mukavelesi bu sezonun ardından tamamlanacak.

#7
Foto - Türkiye'de tutunamamıştı ve gitmişti şimdi ise gelecek mi gerçekten? Galatasaray'dan beklenmedik transfer!

Geçirdiği ağır sakatlık sonrası eski formuna ulaşmaya çalışan futbolcunun durumunun kontrol altında tulup performansına göre haziran ayında da kadroya katılma ihtimali de yüksek.

#8
Foto - Türkiye'de tutunamamıştı ve gitmişti şimdi ise gelecek mi gerçekten? Galatasaray'dan beklenmedik transfer!

Yeni Asır'ın haberine göre, 1.87 boyundaki oyuncu, hem yerli hem de altyapı kontenjanına dahil edilebiliyor.

