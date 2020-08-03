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Ekonomi

Elde kalan kurbanlıkları ESK alacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yetiştiricilerin elinde kalan kurbanlıkların tamamını ESK eliyle alınacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 10:21:00 -
Elde kalan kurbanlıkları ESK alacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl da kurbanlıklarını satamayan yetiştiricileri mağdur etmeyeceklerini belirterek, “Pazarda satılamayan hayvanların tamamını, talep etmeleri halinde, ESK eliyle biz alacağız” açıklamasında bulundu.

Fiyatlar açıklandı

Pakdemirli, alım fiyatlarına ilişkin şu bilgileri verdi: “Canlı ağırlık tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düşülmesi sonucu 400 kilogram ve üzeri olan besi kondisyonu yüksek erkek kasaplık sığırların canlı alım birim fiyatı 19 lira olacak. Canlı ağırlık tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düşülmesi sonucu 320-399 kilogram arası olan besi kondisyonu yüksek erkek kasaplık sığırların canlı alım birim fiyatı 18 lira olacak. İkinci ve üçüncü kalite dişi kesimlik sığırlar ise canlı olarak alınmayıp kurumumuz mevcut cari alım kriterleri ve fiyatları ile satın alınacak.

“Toklular kilogramı 17 liradan alınacak”

Küçükbaş hayvanlarda tokluk firesi düşülmeden tokluların canlı kilogram alım fiyatının 17 lira olacağını belirten Bakan Pakdemirli, “Koyunlar canlı olarak kilogramı 15 lira, keçiler canlı olarak kilogramı ise 13 lira üzerinden satın alınacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

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Yorumlar

SAFFET

eti neden pahalı yediğimizi kurbanda 1000 TL kurbanı neden1500 verdiklerini dolandırıldığımızı yani29 ile 30 liraya satıp dolandıramadıysan üzülme ben yinede alırım zihniyeti YAZIKLAR OLSUN benim oy verdiğim AKP ye
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