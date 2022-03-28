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Siyaset Elçilik paylaştı! Türkiye'den kınama
Siyaset

Elçilik paylaştı! Türkiye'den kınama

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail'in Hadera kentinde dün 2 polisin ölümüne neden olan silahlı saldırıyı kınadığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 17:22:00 -
Elçilik paylaştı! Türkiye'den kınama

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail'in Hadera kentinde dün 2 polisin ölümüne neden olan silahlı saldırıyı kınadığını bildirdi.

Elçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail'in Hadera şehrinde dün (27 Mart) akşam gerçekleştirilen ve DEAŞ terör örgütü tarafından üstlenildiği bildirilen saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." denildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün akşam ülkenin batısındaki Hadera şehrinde 2 saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı.

İsrail polisi, saldırganların, ülkenin kuzeyindeki bir Arap beldesi sakini İsrail vatandaşı olduklarını ve terör örgütü DAEŞ ile bağlantıları bulunduğunu duyurmuştu.

 

 

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