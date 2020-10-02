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Aktüel Elbistan'da Kovid-19 testleri için PCR laboratuvarı kuruldu
Aktüel

Elbistan'da Kovid-19 testleri için PCR laboratuvarı kuruldu

Yeniakit Publisher
2020-10-02 15:12:02 -
Elbistan'da Kovid-19 testleri için PCR laboratuvarı kuruldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapabilme imkanı sağlayan PCR laboratuvarı kuruldu.

Elbistan Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan laboratuvar sayesinde çevre ilçelerde yaşayanların test sonuçlarındaki gecikmeler ortadan kaldırılmış olacak.

Başhekim Prof. Dr. Alptekin Yasım, kullanıma hazır hale getirilen laboratuvar sayesinde hızlı sonuç alınacağını belirtti.

Test yaptıranların daha kısa süre içerisinde sonuca ulaşacağını ifade eden Yasım, şunları söyledi.

"İlimizde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet vermekte olan koronavirüs testlerinin yapıldığı PCR laboratuvarına ek olarak Elbistan Devlet Hastanesinde de PCR laboratuvarı kurulmuştur. Sağlık Bakanlığı tarafından gerekli izinlerin verilmesinin ardından il sağlık müdürlüğü tarafından planlamalar yapılmış, hastanede yer tahsisi sağlanarak sağlık personeli ve uzman hekimlerin eğitimleri tamamlanmıştır.

İlimizdeki 3'üncü PCR laboratuvarı artık hizmet vermeye hazır hale gelmiştir. Kurulan bu laboratuvar sayesinde Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Afşin ve Göksun ilçelerindeki daha önce il merkezine gönderilen PCR testlerinin Elbistan Devlet Hastanesinde yapılması sağlanacaktır. Bu sayede il merkezine giden ve uzun zaman kaybına neden olan gecikmeler ortadan kalkmış olacak. Hastanemize açılan bu laboratuvar sayesinde kuzey ilçelerdeki ulaşım ve coğrafi şartlar da göz önüne alındığında gereksiz zaman kayıpları ortadan kaldırılmış olacaktır. PCR laboratuvarının açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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