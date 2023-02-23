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Yaşam Elbistan'a yeni çarşı yapılıyor
Yaşam

Elbistan'a yeni çarşı yapılıyor

Depremin merkezi olan Elbistan’a yıkılan çarşı yerine yeni bir çarşı yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 15:38:00 -
Elbistan'a yeni çarşı yapılıyor

Elbistan’da depremin ardından iş yerleri zarar gören esnaf için Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından eski Kıral Camii'nin olduğu alana çarşı kuruluyor.

Elbistan’a koordinatör vali olarak görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ekonomik hayatın yeniden başlayabilmesi için çarşıya dönüştürülecek olan eski Kıral Camii alanında incelemelerde bulundu.

Burada değerlendirme yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, meslek odaları ve belediye başkanının talebi üzerine bir yıl boyunca esnafların ticaretlerini normale döndürmek; vatandaşların da ihtiyaçlarını temin edebilecekleri bir çarşı merkezi oluşturmak için kolları sıvadıklarını söyledi.

Vali Çiçek, “Elbistan Belediye Başkanımız bu alanı önerdi. Şu anda tüm kurumlar olarak buradayız. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde bu adımı atıyoruz. Kayseri, bu depremde çok yanımızda oldu. Yağmur olup yağdı adeta Elbistan’a. İnşallah burayı da Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Elbistan Belediyesi, içerisinde tüm altyapısı bitmiş bir şekilde birçok sektördeki esnafın hizmet vereceği bir çarşıya dönüştüreceğiz. Elbistan’a yakışır bir çarşı olacak. Çalışmalarımız hemen başlıyor. Bu da bizi inanılmaz şekilde rahatlattı” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da depremin yaralarını sarmak için tüm güçleri ile ilk günden beri sahada seferber olduklarını belirtti.

Büyükkılıç, şöyle devam etti:

“Bu çarşıyı üstleniyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Depremin ilk gününden beri imkanlarımızı seferber ettik. Kahramanmaraş’ın ve Elbistan’ımızın yanındayız; yanında olmaya da devam edeceğiz. Bu çarşıyla ilgili üzerimize ne düşüyorsa yapmaya varız.”

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da, “Kayseri, her zaman hayırda yarışması ile ön plandaydı. Kıymetli belediye başkanımız, Elbistan’daki ticaretin kalbi olacak bir çalışmaya imza atacak. Biz, bütün belediyelerimizle deprem bölgelerindeyiz. Hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, “Şimdi hayatı normale döndürme zamanı. Ticareti yeniden hayata kazandırmamız gerekiyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın yanımızda olması bizleri memnun etti. Sizlerin verdiği güç ve destekle şehrimizi bir an önce ayağa kaldıracağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

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