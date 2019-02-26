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‘Elbirliği’ ile elektrik üretiyor

Türkiye’de ilk defa enerji sektöründe Elbirliği Sistemi’ni uygulayan Emin Enerji, yıllık 48 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi elde etti.

26 Şubat 2019 Salı 11:34
‘Elbirliği’ ile elektrik üretiyor

Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, Türkiye’de ilk defa enerji sektöründe Elbirliği Sistemi’ni uyguladıklarını belirterek, “Bu yatırımlardan yıllık 48 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi elde ettik” dedi. 

28 yıldır faizsiz, bütçeye göre ve istediği evi alma imkanı sağlayan Emin Grup şirketlerinden Eminevim, 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’ni destekleyen şirketler arasında yer aldı. Emin Üstün, enerji alanında önemli faaliyetlerde bulunduklarını aktararak, “Emin Enerji olarak özellikle güneş enerjisi alanında ülkemize önemli yatırımlarda bulunuyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı en aza indirmek adına hedefimiz, enerji kaynaklarını yatırıma dönüştürmek, her proje için özel çözümler üretmek ve ülkemize çevre dostu ve sorunsuz enerji sağlamak” ifadelerini kullandı.

Üstün, Türkiye’de ilk defa enerji sektöründe Elbirliği Sistemi’ni uyguladıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Nisan 2018 itibarıyla 40 milyon doların üzerinde harcama ile Ankara bölgesinde 2,6 megavat, Afyon bölgesinde 11,8 megavat ve Bilecik bölgesinde 17,8 megavat olmak üzere toplam 32,2 megavat güneş enerjisi santrali yatırımı yaptık. Elde ettiğimiz başarılar bize enerji sektöründe de birlikte kalkınabileceğimizi gösterdi. Bu yatırımlardan yıllık 48 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi elde ettik. 2018 yılında mevcut 5 santralimize 4,1 megavatlık Akpınar güneş enerji santralimizi de ekledik.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:34
  1. Bilecik
  2. Ankara
  3. Afyon
  4. Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün
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