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Elazığspor’da Serhat Gülpınar dönemi resmen başladı

Elazığspor’un anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Serhat Gülpınar, bugün resmi sözleşmeyi imzalayarak takımın başına geçti.

05 Mart 2019 Salı 17:33
Elazığspor’da Serhat Gülpınar dönemi resmen başladı

Elazığspor’un anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Serhat Gülpınar, bugün resmi sözleşmeyi imzalayarak takımın başına geçti.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, anlaşma sağladığı Teknik Direktör Serhat Gülpınar için imza töreni düzenledi. Kulüp tesislerindeki imza törenine Başkan Selçuk Öztürk ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.


Kan değişikliğine gittiklerini belirten Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk, “Erhan hocaya teşekkür ediyorum. Geldi emek verdi ama biz yönetim kurulu olarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Ben buradan da Erhan hocadan helallik almak istiyorum. Yeni hocamız Serhat Gülpınar. Biliyorsunuz zaten transfer tahtasını açtıktan sonra yaptığımız çalışmalar sonunda Serhat hocamızla konuşup görüşmüştük. 3-4 gün misafir ettik, o gün kısmet olmadı. Erhan hocayla bir tercih yaptı. Erhan hocada 3 maça çıktı. Bir Karabük galibiyetimiz var. Bizde hoca değişikliğine gittik. Kararımızı Serhat hocadan yana verdik. Kendisi takımımıza abilik yapacak bir pozisyonda. Afyonspor’u birinci lige çıkardı artı Afyonspor’da devam ettiği sürede topladığı puanlara bakarsanız orada da ciddi bir başarı var. Hocadan sonra Afyonspor’da biraz tökezledi. Türkiye’de saygın Abdullah Avcı hocamızın yardımcılığını yapmış. Kariyeri pırıl pırıl bir hocamız. Gerçekten pozitif enerjiyi aldık"dedi.



"Bu takımımızı ligde tutma adına bir adımdır"


Sırt sırta vererek oyuncuları derleyip toparlayacaklarını dile getiren Öztürk, "Bu takımımızı ligde tutma adına bir adımdır. Oyuncularımızdan da o pozitif enerjiyi aldım. Zaten hocamız birçoğunu tanıyor. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. 10 maç kaldı. Elazığspor’umuzu bu ligde tutmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Şimdiden sayın hocamıza başarılar diliyorum. Hocamızla sezon sonuna kadar anlaşma yaptık. Kalırız düşeriz kısmet. Sezon sonunda tekrar hocamızla oturup bunun değerlendirmesini yapacağız inşallah.Ben getirdiğim hocaların hepsine peşinatını veririm. Yaklaşık 300 bin civarında da bir sözleşmesi var. Bunu kongre delegelerimizde merak ediyordu. 100 bin lirada peşinatı vardı. Onunda ben şahsım olarak 75 bin lirasını ödedim. Yardımcılarıyla birlikte 45 bin TL’ye anlaştık aylık. Hocamıza jest yaptım ben. Küme düşmememiz halinde 200 bin TL daha prim ödeyeceğiz” şeklinde konuştu.



Gülpınar: “Elimizden gelen her şeyi yapacağız”


Sözleşmenin her iki taraf için hayırlı olmasını dileyen Teknik Direktör Serhat Gülpınar, “Elazığspor hem şehir hem camia olarak Süper Lig’i hak ediyor. Selçuk başkanıma ben ve ekibimle alakalı düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz 4 maç önce görüşmüştük normalde. O zaman olmadı, nasip bugüneymiş. Keşke o zaman olsaydı ama nasip, kısmet bugüneymiş. Antrenmanlarımıza başladık. Yetenek anlamında, futbolculuk anlamında üst düzey bir kaliteye sahibiz ama fiziksel anlamda bazı eksiklerimiz var. Onu da zamanımız az olduğu için geliştirme şansımız yok açıkçası. Maçlarda oynatarak, maç kondisyonu kazandırarak halletmemiz gerekiyor. Analizlerimizi, testlerimizi yapacağız. İnşallah Elazığspor’u 10 tane final maçından çıkartıp bu ligde bırakmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sayın başkanıma, yönetim kuruluma çok teşekkür ediyorum. Bize olan güvenlerini boşa çıkarmayacağız ve sezon sonu gülen taraf biz olacağız inşallah” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Gülpınar, kendisini sezon sonuna kadar Elazığsporlu yapan sözleşmeye imza attı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:33
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