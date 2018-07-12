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Elazığspor'da önemli gelişme! Başkan ve yönetim istifa etti

1. Lig ekiplerinden Elazığspor'un kulüp başkanı Hacı Murat Yümlü, kulübün içerisinde bulunduğu maddi sıkıntılardan dolayı yönetimle birlikte istifa ettiklerini ifade etti.

12 Temmuz 2018 Perşembe 19:19
Elazığspor'da önemli gelişme! Başkan ve yönetim istifa etti

Yümlü, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, maddi sıkıntıları atlatmak adına daha önceden kendilerine verilen destek sözlerinin yerine getirilmediğini ifade etti. 

Bu nedenle Elazığspor'un zarar görmemesi için istifa kararı aldıklarını belirten Yümlü, "Elazığ kamuoyuna sesleniyorum, benim vicdanım rahat, şerefimle geldim ve şerefimle gidiyorum." dedi.

Elazığspor'a zararları dokunmadığını, kulübe hüviyet kazandırmaya çalıştıklarını kaydeden Yümlü, şunları söyledi:

"Futbolcularla anlaşma sağladık, takımı içinde bulunduğu sıkıntılardan aydınlığa çıkarmaya çalıştık. Takımın kampını hazırladık, hocalar getirdik. Bunları yaparken maalesef kimseden destek alamadık. Gerçek şudur ki kulübün içinde bulunduğu maddi sıkıntıların üstesinden bizler de ancak bir yere kadar gelebilirdik. İnşallah bundan sonra gelecek olan yönetim daha adil bir yönetim olur, daha düzgün insanlar olur. Elazığspor'un düzlüğe çıkması için düzgün insanlara ihtiyacı var. Elazığspor üzerinden ticaret mantığıyla gelenler Elazığspor'u her zaman uçuruma götürmüştür. İnşallah bundan sonra Elazığ kamuoyu buna fırsat vermeyecektir. Bu saatten sonra Elazığspor taraftarının takımına sahip çıkmasını istiyorum." 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 19:19
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