0553 313 94 23

Elazığspor’da Mali Genel Kurul ertelendi

TFF 2.

31 Mayıs 2019 Cuma 17:43
Elazığspor’da Mali Genel Kurul ertelendi

TFF 2. Lig’e düşen Birevim Elazığspor’da gerçekleştirilmesi gereken Olağan Mali Genel Kurul, salonun tamamen boş kalması nedeniyle ertelendi.


Spor Toto 1. Lig’de yaşadığı zor günlerin ardından küme düşen Elazığspor Kulübü Derneği Tüzüğü’nün 16. Maddesi gereği Olağan Mali Genel Kurul’un yapılabilmesi için “Genel Kurula, katılma hakkı olan asli üye ve onur üyesi sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır” hükmü gereği salt çoğunluk şartı aranıyordu. Bugün saat 15.30’da Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılması gereken kongrede salon tamamen boş kalınca, Olağan Mali Genel Kurul, 9 Haziran Pazar günü aynı yer ve saatte tekrar yapılmak üzere ertelendi.


Ertelenen kurul sonrası açıklamada bulunan Futbol Şube Sorumlusu Zafer Yetiş, “Gelenek yine bozulmadı. Kongreye gelen yok. İlk kongrede çoğunluk sağlanamadığı için haftaya kaldı. Elazığspor’un geleceği, başkanımız ve il yöneticilerinin gerçekleştirilecek toplantı neticesinde belli olacak. Başkanımızın da dediği gibi destek olunduğu takdirde Elazığspor’u üst lige çıkarmak için hedefler var ve güce sahibiz. İnşallah birliktelik sağlanır ve tekrar 1. Lig’e çıkarız” dedi.


Yetiş destek verilmemesi halinde Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk’ün istifa edeceğini de dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 17:43
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaeli’de oluşan bayram trafiği havadan görüntülendi
    1. Kocaeli’de oluşan bayram trafiği..
    2. İzmir’de kaçak sigara operasyonu
    3. Orgeneral Çetin bayram trafiğini..
    4. Kediler yakaladı, duyarlı vatandaş..
    5. Çocukların oynadığı oyunda PKK..
    6. Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı
    7. Alman hükümeti elektrikli otomobillere..
    8. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    9. Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü..
    10. İçişleri Bakanlığından "Silivri..
    11. Suriye Türkmenlerinden Kerkük'teki..
    12. Rusya’nın AB Temsilcisi Chizhov:..
    13. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlerin..
    14. Cezayir'de "Buteflika rejiminin..
    15. UEFA'dan Barış Telli paylaşımı
    16. İzmir'de kaçakçılık operasyonu
    17. Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur..
    18. Bafra’da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    19. Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı: 3..
    20. Cenk Tosun, aday kadrodan çıkarıldı
    21. Samsun'da hırsızlık operasyonu
    22. Tosya’da öldürülen 3 kişi toprağa..
    23. Öğrenci servisinin freni patladı,..
    24. A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı
    25. HSK'nin 2019 yılı ana kararnamesi
    26. Rüşvet iddiasında 2 memur adli..
    27. "İran nükleer anlaşmaya uymayı..
    28. Zonguldak'ta maden ocağında göçük
    29. Otobanda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
    30. Türkiye korkusu sardı: Eğer o da..
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı