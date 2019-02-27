Elazığspor’da Ahmet Burak 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak
Elazığspor’da ısınma hareketleri yaparken sakatlanan Ahmet Burak Solakel’in adalesinde yırtık tespit edildiği ve 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.27 Şubat 2019 Çarşamba 16:26
Elazığspor’da ısınma hareketleri yaparken sakatlanan Ahmet Burak Solakel’in adalesinde yırtık tespit edildiği ve 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Spor Toto 1. Lig’in 23. Haftası’nda oynanan ve 3-1 Elazığsğor’un galibiyetiyle sonuçlanan Kardemir Karabükspor maçı öncesi ısınma idmanında sakatlanan Ahmet Burak Solakel’inMR’ı çekildi. Solakel’in sol alt arka adalesinde yırtık tespit edildi. Tecrübeli sol bekin tedavisi nedeniyle en az 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
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