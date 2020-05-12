  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Elazığspor ekibine, Korona virüs testi yapıldı

Elazığspor’da yönetim, teknik heyet ve futbolculara korona virüs testi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:35:20 -
Elazığspor ekibine, Korona virüs testi yapıldı

Elazığspor’da yönetim, teknik heyet ve futbolculara korona virüs testi yapıldı.


TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor’a Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında kulüp başkanı, yönetim kurulu üyeleri, antrenör, futbolcular ve kulüp çalışanlarına İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koronavirüs testi yapıldı.Yapılan testler sonucunda herhangi bir koronavirüs belirtisine rastlanmadığı ve tüm test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi..


Kulüpten yapılan açıklamada, ilgiden dolayı tüm sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı