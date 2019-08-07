0553 313 94 23

Elazığ’dan dünya pazarına kerevit, kilosu 100 TL

Keban Baraj Gölü’nden çıkartılan ve şu anda Rusya ve İsveç üzerinden dolaylı olarak dünya pazarına gönderilen kerevit, Elazığ’da kurulan Türkiye’nin ikinci tesisi ile artık işlenip bir çok ülkeye doğrudan gönderilmesi planlanıyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:13
Elazığ’dan dünya pazarına kerevit, kilosu 100 TL

Keban Baraj Gölü’nden çıkartılan ve şu anda Rusya ve İsveç üzerinden dolaylı olarak dünya pazarına gönderilen kerevit, Elazığ’da kurulan Türkiye’nin ikinci tesisi ile artık işlenip bir çok ülkeye doğrudan gönderilmesi planlanıyor. Kerevitin işlenmiş haliyle 16,5 Euro’dan (100 TL) satılmasıyla bölgenin ekonomisine ciddi bir katkı sunması bekleniyor.


Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun desteğiyle Elazığ’ın merkezine bağlı Muratçık köyü sınırından Çemişgezek Feribot iskelesi yanından Kerevit ve Balık İşleme Tesisi kuruldu. Türkiye’nin bu özellikli ikinci tesisi olan işletmeyi Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan gezerek, bilgi aldı.


Türkiye’de kurulan ikinci kerevit işleme tesisi olduğunu anımsatan Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Biz sadece birincil üretim yapan bir il olma değil, tarım, su ürünleri ve diğer alanlarda da aynı zamanda işleme ve markalamayı yapıp özellikle ihracat ağırlıklı çalışan bir il olma hedefimiz var. Tesisi bu açıdan değerlendirdiğimizde çok memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Tesis hedeflerimize hizmet edecek bir yatırım. 150 tonluk bir yatırım yapmışlar ayrıca 2 bin ton yıllıkta su ürünleri işleme fabrikası çalışacak. Türkiye’nin en kaliteli ve güvenli balık işleme tesisi oldu. Şuan izinleri bekliyorlar inşallah 9’ncu aya kadar da gerekli belgeler ve izinler alındığında tam kapasiteli üretime başlayacaklar" dedi.



"İşlendiği zaman kilosu 16,5 Euro"


Kerevitin özelliğine de değinen Vali Kaldırım, "İşlendiği zaman 16.5 Euro’dan satabiliyorsunuz. Ciddi bir katma değer oluşturuyor. Pazarı çok büyük. Şu an arkadaşlar Rusya ve İsveç pazarına gönderiyorlar ama bu işleme başladığı zaman çok daha geniş bir Pazar olacak. Elazığ’ın Keban ilçesinde çıkan kerevit Türkiye’nin en kaliteli ve temiz kerevitidir. Bu fabrika sadece buradan çıkan kerevitleri işlemeyecek Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen kerevitleri de işleyecek. Hem ilimiz ekonomisine hem bölgemiz ekonomisine hem de Türkiye ekonomisine çok ciddi ve stratejik katkı vermiş olacak” ifadelerini kullandı.



"Hedef yüksek istihdam ve ihracat"


Keban sularının bu iş için en verimli üretim alanı olduğuna dikkat çeken Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ise, “Bir ay önce Keban’ın sularında üretilen somon balıklarımızı görmüştük şimdi de burada kerevitlerimizi görmenin haklı gururunu yaşıyoruz. İstediğimiz nokta bu değil istediğimiz nokta bu alanlardaki yatırımlardan yüksek gelir elde etmek yüksek istihdamlar ve ihracat gelirleri oluşturabilmektir. Tüm üretim kanallarında ihracat ve pazarlama kanallarında karşılaşabilecekleri tüm engelleri aşma adına bizler kendilerinin emirlerine amadeyiz” diye konuştu.



"Kerevit para edecek"


İşletme sahibi Sait Taşkın da, “Bölgemizde bundan sonra balıkçımızın mağduriyetinin tamamen giderildiği ve giderileceğinin işaretidir. Bölgemizdeki balıkçının mağduriyeti ortadan kalktı. Balıkçılarımız buradan batıya bin 200 kilometre kerevit ürününü götürmeye gerek duymayacak. Balıkçı arkadaşlarımıza bundan sonra ürünlerinin daha güzel para edeceğini ve daha kaliteli hizmet edeceklerinin müjdesini veriyoruz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tartıştığı eski kocasını bıçakla yaraladı
    1. Tartıştığı eski kocasını bıçakla..
    2. Yavru dağ keçisi, vali konağında..
    3. Dicle EDAŞ kaçak elektrik kullanımıyla..
    4. Mersin’de orman yangını
    5. Eurocup MVP’si Will Thomas Zenit’te
    6. Polis memurluğu başvuruları başladı
    7. Kuzey Kore'den füzelerin uyarı olduğu..
    8. Takımlar sezonu açtı
    9. Turizmcilerden tatilcilere..
    10. "Zeka Gücü" çocuklarından dünya..
    11. Karaman’da yaban domuzlarına karşı..
    12. 12 İsraillinin tecavüzüne uğrayan..
    13. Mersin'de orman yangını! 6 arazöz ve 2..
    14. Erzurum’da mağara turizmi..
    15. "İstanbul Birlikleri"nden 4 milyar..
    16. Bu yöntem ile lüks otomobiller hayal..
    17. Sur Yapı Antalya’da dev kampanya
    18. Şampiyonlardan Belediye Başkanı..
    19. İstanbul’da sahte içki operasyonu: 19..
    20. Cumhuriyet tarihinde ilk olacak bir..
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”