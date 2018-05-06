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Elazığ’da zehir tüccarları her yolu deniyor

Elazığ’da jandarma ekipleri, narkotik köpeği ’Badi’ ile yaptığı aramada baklava kutusu içerisine gizlenmiş 2 kilogram toz esrar ele geçirdi.

06 Mayıs 2018 Pazar 12:59
Elazığ’da zehir tüccarları her yolu deniyor

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada, Diyarbakır yolu üzerinde bir otobüs durduruldu. Ekipler, narkotik köpeği Badi’yle arama yaptı. Yapılan arama sonucu, baklava kutusuna gizlenmiş 2 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ile ilgili şüpheliler K.İ. ve M.K. gözaltına alındı. ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 12:59
  1. Diyarbakır
  2. elazığ
  3. jandarma
  4. uyuşturucu
  5. operasyon

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