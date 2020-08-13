Elazığ'da yeni Kovid-19 tedbirleri alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye yönelik İl Pandemi Kurulunca yeni tedbirler alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erkaya Yırık başkanlığında toplanan kurul, Kovid­-19 salgını ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yeni tedbirler aldı.



Bu çerçevede, maske takma, toplu alanlar ve mekanlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına yönelik denetimlerin sıklaştırılarak, alınan tedbirlere uymayanlara idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.



Ayrıca hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere hastalık belirtisi gösterenler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde alınıp evlerine teslim edilmesi, izolasyon süreçlerinin evde izlenmesi, Salgın Denetim Merkezinin ivedilikle kurularak faaliyetlerine başlamasına karar verildi.



Diyarbakır'da artan vakalar nedeniyle Hazar Gölü ve çevresine giriş ve çıkışların kısıtlanması için gerekli tüm önlemlerin alınmasının da karara bağlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Tarama Test Merkezi sayısının artırılması ve her vatandaşın hizmet alacağı mesafede kurulmasına özen gösterilmesi, ihlallere dair her türlü şikayet ve ihbarların yapılabileceği bir çağrı sisteminin kurulması, denetlenen iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veri tabanının teşkil edilmesi, izolasyonda olan şüpheli vakalara uymaları gereken kuralların maddeler halinde bildirilmesi, izolasyona tabi kişilerin özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyup uymadığının vali yardımcısı, kaymakam ve kolluk birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesi, 'filyasyon çalışmaları takip kurulları' oluşturularak ekiplerin çalışmalarını hızlandırmak için ilgililer tarafından desteklenmesi oy birliği ile kararlaştırılmıştır."

