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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-06-01 18:45:11 -
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Şüphe üzerine durdurulan iki otomobildeki 6 kişi ile devriye görevi sırasında durumundan şüphelenilen 6 kişinin yapılan üst aramasında bir miktar kokain, metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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