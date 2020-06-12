Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele: 7 torbacı yakalandı

Elazığ polisinin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 7 şahıs yakalandı, 637 gram esrar ile 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, kent genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin bir haftalık çalışmasında 7 şüpheli Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı. Öteyandan 34 kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi.

Şüphelilerden 637 gram kubar ve toz esrar, bir miktar metamfetamin ile 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği öğrenildi.