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Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada 12 şüpheli yakalandı, uyuşturucu madde kullanmaktan haklarında yasal işlem yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 16:32:42 -
Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada 12 şüpheli yakalandı, uyuşturucu madde kullanmaktan haklarında yasal işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüpheli olarak görülen iki araçta bulunan 6, kentin farklı noktalarında da 6 şahıs incelendi. 12 şahsın yapılan üst aramasında içime hazır vaziyette bir miktar toz, kubar esrar, kokain ile metamfetamin ele geçirildi.


Gözaltına alınan 12 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak Suçundan adli işlem yapıldı.

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