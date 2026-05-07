Elazığ’da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerine inceleme yaptı.