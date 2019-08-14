Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı Elazığ’ın Palu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Elazığ’ın Palu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Palu-Kovancılar Karayolu Seydili Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.Ö. idaresindeki 06 M 0146 plakalı otomobil H.Ç. idaresindeki 23 P 4066 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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