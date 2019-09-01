Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Esentepe Mahallesi Elazığ-Pertek yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.T. idaresindeki 23 AN 319 plakalı otomobil ile 23 AE 141 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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