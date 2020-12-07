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Aktüel Elazığ'da sosyal medyada tartıştığı kadını silahla yaralayan kişi gözaltına alındı
Aktüel

Elazığ'da sosyal medyada tartıştığı kadını silahla yaralayan kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 17:03:27 -
Elazığ'da sosyal medyada tartıştığı kadını silahla yaralayan kişi gözaltına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir kişi, sosyal medyada tartıştığı kadını silahla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Ali S, Sürsürü Mahallesi Şehit Mimar Fethi Mehmet Bakar Sokak'ta D.S'ye (26) tabancayla ateş etti.

Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan D.S, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının henüz belirlenemeyen bir nedenle sosyal medya üzerinden D.S. ile tartıştığı öğrenildi.

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