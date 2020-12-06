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Aktüel Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına mama verildi
Aktüel

Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına mama verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-06 10:26:53 -
Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına mama verildi

ELAZIĞ (AA) - İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da uygulanan ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı.

Jandarma ekipleri, kısıtlamada sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere giderek mama bıraktı.

Salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Elazığ'da cadde, sokak ve meydanlar boşalırken, ekiplerin kentin farklı noktalarında sokak hayvanlarına yiyecek bırakması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.



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