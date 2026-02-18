Maaşlarda yeni kesinti dönemi mi başlıyor? Kritik “45 yaş” ayrıntısı
Türkiye’nin gündemindeki Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için Orta Vadeli Program’da 2026’nın ikinci çeyreği işaret edilirken, maaşlardan yapılacak zorunlu kesintiler tartışmanın odağına yerleşti. Taslağa göre 45 yaş altı çalışanların zorunlu olarak dahil edilmesi planlanan sistemde, işveren katkısının da devreye girmesiyle ikinci bir emeklilik geliri hedefleniyor. Ancak hükümet kanadından gelen "Henüz olgunlaşmış bir çalışma yok" açıklamaları, sendikaların tepkisiyle birleşince sistemin zorunlu olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. İşte detaylar...