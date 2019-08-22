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Elazığ’da otomobil direğe çarptı: 1’i çocuk 3 yaralı

Elazığ’da otomobilin direğe çarptığı kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 17:33
Elazığ’da otomobil direğe çarptı: 1’i çocuk 3 yaralı

Elazığ’da otomobilin direğe çarptığı kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ-Keban Karayolu Poyraz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ş. idaresindeki 34 JH 5057 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araziye giren araç, direğe çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 17:33
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