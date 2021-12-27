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Aktüel Elazığ'da otomobil devrildi! Yaralılar var
Aktüel

Elazığ'da otomobil devrildi! Yaralılar var

Elazığ'ın Keban ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 19:38:00 -
Elazığ'da otomobil devrildi! Yaralılar var

Elazığ'ın Keban ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Keban Barajı ve Hidroelektrik Santralinde (HES) özel güvenlik personeli olarak çalışan Tahir Karabulut'un kullandığı 34 HB 072 plakalı otomobil, Çalık köyünün Süleymanlı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, Karabulut ile özel güvenlik görevlisi Emrah Halis ve Mehmet Demir yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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